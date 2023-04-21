Мир 21 апреля 2023, 16:04 «Газпром» опроверг информацию о сниженной цене газа для Казахстана «Газпром»: информация в СМИ о цене газа для Казахстана не соответствует действительности Freepik

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Появившаяся в СМИ информация о сниженной цене российского газа для Казахстана не правдива. Об этом заявила пресс-служба «Газпрома».

Уточняется, что журналисты ссылались на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу министерства энергетики республики.

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Речь идет о растиражированном в прессе заявлении о том, что Россия идет Казахстану навстречу в вопросе цены на газ: она в два раза ниже европейских и также «гораздо ниже, чем, допустим, для Белоруссии». Позже в Минэнерго Казахстана отметили, что в рамках темы газификации севера и востока республики обсуждаются коммерческие условия, аналогичные ценам газопотребляющих стран ЕС, но с учетом транспортных расходов сумма все равно получается меньше.

Казахстан по сравнению с Белоруссией находится гораздо ближе к Ямало-Ненецкому автономному округу — основному региону добычи газа в России.