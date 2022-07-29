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    29 июля 2022, 22:17

    «Газпром» обвинил западных партнеров в нарушении контрактных обязательств

    Замглавы «Газпрома» Маркелов: поставки турбин для «СП» в Германию противоречат контракту

    Александр Иванов

    В «Газпроме» назвали отправку турбины для «Северного потока» из Канады в Германию не соответствующей контракту. В случае отправки агрегата напрямую в РФ компании не пришлось бы учитывать возможное влияние санкций ЕС.

    SELİM ARDA ERYILMAZ / Unsplash. com

    Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил об этом в эфире телеканала «Россия-24».

    «В целях исключения описанных рисков требуется официальное разъяснение и разрешение от властей ЕС и Великобритании, которые допускали бы капитальный ремонт и техническое обслуживание всех двигателей, которые используются на компрессорной станции „Портовая“», — подчеркнул он.

    Маркелов добавил, что холдинг не располагает документами, позволяющими транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Компания повторно направила обращение в Siemens для разъяснения ситуации с ремонтом двигателей для газопровода.

    По словам Маркелова, западные партнеры необоснованно обвиняют «Газпром» в снижении поставок голубого топлива. Представитель компании отметил, что газ в Европу начнет поступать в прежнем объеме после решения вопросов с турбинами для «Северного потока».

    После сокращений поставок по трубопроводу Европу ожидает «кошмарный сценарий».