«Газпром» обвинил западных партнеров в нарушении контрактных обязательств

В «Газпроме» назвали отправку турбины для «Северного потока» из Канады в Германию не соответствующей контракту. В случае отправки агрегата напрямую в РФ компании не пришлось бы учитывать возможное влияние санкций ЕС.

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов заявил об этом в эфире телеканала «Россия-24».

«В целях исключения описанных рисков требуется официальное разъяснение и разрешение от властей ЕС и Великобритании, которые допускали бы капитальный ремонт и техническое обслуживание всех двигателей, которые используются на компрессорной станции „Портовая“», — подчеркнул он.

Маркелов добавил, что холдинг не располагает документами, позволяющими транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Компания повторно направила обращение в Siemens для разъяснения ситуации с ремонтом двигателей для газопровода.

По словам Маркелова, западные партнеры необоснованно обвиняют «Газпром» в снижении поставок голубого топлива. Представитель компании отметил, что газ в Европу начнет поступать в прежнем объеме после решения вопросов с турбинами для «Северного потока».

После сокращений поставок по трубопроводу Европу ожидает «кошмарный сценарий».