Мир 25 ноября 2023, 15:52 «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа по «Силе Сибири» РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Газпром» 23 ноября установил новый рекорд по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Заявка китайской стороны 23 ноября на поставку отечественного газа по „Силе Сибири“ вновь обновила рекорд по суточным контрактным обязательствам. „Газпром“ поставил запрошенный объем и установил новый рекорд», — отметили в пресс-службе.

Реклама

Поставки в Китай идут по долгосрочному договору купли-продажи энергоносителя между российской компанией и холдингом CNPC. В 2023 году «Газпром» уже неоднократно превышал контрактные обязательства за сутки по поставкам.

Первые поставки газа по «Силе Сибири» в Китае стартовали еще в 2019 году. Спустя год объем вырос до 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021-м — до 10,4 миллиарда кубометров. К 2025 году проектная мощность транзита газа составит 38 миллиардов кубометров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия укрепила свой статус одного из ведущих экспортеров голубого топлива.