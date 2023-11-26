Мир 26 ноября 2023, 13:22 «Газпром» обновил исторический рекорд по поставкам газа в Китай «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири» РИА «Новости»

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«Газпром» 25 ноября установил новый рекорд по объему поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Заявка китайской стороны 25 ноября на поставки газа из России по газопроводу „Сила Сибири“ в очередной раз превысила контрактные обязательства за сутки», — отметили в холдинге.

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Компания отправила запрошенные объемы и установила новое рекордное достижение по поставкам за сутки.

«Поставки идут в рамках долгосрочного двустороннего договора купли-продажи газа между „Газпромом“ и китайским CNPC», — подчеркнули в холдинге.

В прошлый раз «Газпром» заявлял об историческом суточном рекорде объема поставок 23 ноября. Конкретные цифры в компании не раскрыли.

В настоящее время Россия ведет строительство газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай. Президент Владимир Путин заявлял, что работы продвигаются в хорошем темпе.