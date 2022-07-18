Российская корпорация «Газпром» объявила о форс-мажоре по поставкам газа крупному покупателю одной из стран Европы. Об этом написало Reuters.

По данным источника, в своем письме от 14 июля российская компания уведомила о невозможности поставок газа из-за форс-мажорных обстоятельств.

В письме также сообщается, что использован пункт о форс-мажоре, призванный освободить бизнес от договорных обязательств из-за факторов, не зависящих от него.

Торговый источник, попросивший не называть его имени, сообщил, что письмо касается поставок по трубопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом транзита газа в Германию и за ее пределы.

Компания «Газпром» с официальными комментариями публикации на данный момент не выступала.

Ранее глава государственной канцелярии ФРГ Вольфганг Шмидт выразил опасения, что поставки газа по «Северному потоку» не возобновятся. В настоящее время газопровод не работает из-за планового техобслуживания, которое проводится с 11 до 21 июля.