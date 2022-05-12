«Газпром» объяснил запрет транзита через Польшу российскими санкциями

Введенные Россией санкции против зарубежных энергетических компаний запретили «Газпрому» использовать участок газопровода «Ямал — Европа», расположенный в Польше. Как пояснил официальный представитель госкорпорации Сергей Куприянов, владельцем участка является компания EuRoPol GAZ.

Он подчеркнул, что санкции ввели в соответствии с указом президента России и постановлением правительства.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для „Газпрома“. Это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — говорится в сообщении Куприянова, опубликованном в Telegram-канале «Газпрома».

Представитель компании напомнил, что польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ. В конце апреля российского поставщика газа внесли в санкционный список, запретив проводить сделки с акциями и ценными бумагами, а также получать дивиденды.