«Газпром» не забронировал на пятницу, 17 декабря, мощности польского участка магистрального газопровода Ямал — Европа. Об этом свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform.

На торгах на 17 декабря предлагалось забронировать на точке входа в польский участок магистрали мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров, отметило РИА «Новости». Предложение в ходе аукциона осталось невостребованными.

Накануне на биржевых торгах цена газа в Европе увеличилась почти на 10%. Впервые с начала октября стоимость голубого топлива перевалила за отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после новостей о том, что «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа.

В начале декабря министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала о том, как страна нашла еще один способ повлиять на деятельность «Газпрома». По мнению польской стороны, именно российская компания якобы стала основной причиной резкого повышения цен на газ в Европе.

В Польше, как отметила министр, создается инфраструктура переориентации поставок газа в страну. Например, газопровод «Балтик пайп» и терминалы для сжиженного газа.