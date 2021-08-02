«Газпром» не станет продавать больше газа через Украину

Российская компания «Газпром» не станет увеличивать объем транзита газа через Украину. Об этом стало известно по итогам аукциона, написало РИА ФАН.

Компания не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал 2021 года. Предложение составляло 9,8 миллиона кубометров, написала «Экономика сегодня».

Кроме того, «Газпром» не станет использовать дополнительный ресурс газопровода «Ямал — Европа» через Польшу. Газопровод соединяет месторождения Западной Сибири с Европой. В том числе проходит по территории России, Белоруссии и Германии.