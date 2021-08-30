«Газпром» не исключил оспаривание проигрыша в Европе

Суд в Германии отказался исключить «Северный поток — 2» из-под газовой директивы ЕС. Оператор проекта может обжаловать это решение, заявил «Газпром» в своем отчете.

«Nord Stream 2 AG было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент Nord Stream 2 AG изучает решение на предмет возможного обжалования», — сказано в документе.

Оператор проекта уже заявлял, что принял к сведению решение суда в Германии. При этом никаких других комментариев компания не предоставляла.

Речь идет о решении суда отказать в освобождении «Северного потока-2» от норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Согласно новым правилам, «Газпром» сможет заполнять лишь 50% объема газопровода. Все остальные мощности будут зарезервированы под независимого поставщика. При этом «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам в России.

Ранее остановить проект «Северный поток — 2» попросили бывшие и нынешние украинские политики и общественные деятели. Они написали письмо американскому президенту Джо Байдену.