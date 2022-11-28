Мир 28 ноября 2022, 12:44 «Газпром» не будет снижать прокачку газа через Украину в Молдавию «Газпром» не снизит прокачку газа через Украину в Молдавию после оплаты поставок РИА «Новости»

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Компания «Газпром» решила не уменьшать прокачку газа через территорию Украины в Молдавию. Это связано с тем, что «Молдовагаз» исправил все нарушения по оплате поставок российского газа в ноябре, сообщила пресс-служба российского холдинга. Об этом написал ТАСС.

Корпорация добавила, что получила денежные средства за осевший на Украине газ, предназначавшийся для Молдавии.

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«В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на газоизмерительную станцию (ГИС) „Суджа“ для транзита в Молдову», — сказано в сообщении.

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«Газпром» отметил регулярное нарушение молдавской стороной контрактных обязательств по оплате поставок российского газа. Компания подчеркнула, что оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки газа при проблемах с оплатой.

«Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину с помощью ГИС «Суджа». Речь идет об объеме 42,2 миллиона кубометров в сутки.