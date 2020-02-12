В подготовленной ко дню инвестора презентации «Газпром» назвал сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Половину проекта финансируют европейские партнеры компании, которая является единственным акционером.

В опубликованной на сайте «Газпрома» презентации сказано, что строительство будет завершено, и запуск ниток газпровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа произойдет в конце 2020 года.

В январе президент РФ Владимир Путин предположил, что газопровод будет построен до конца текущего года либо в первом квартале следующего. Он заявил, что Россия без привлечения иностранных партнеров справится с проектом.

Активными противниками «Северного потока — 2» являются США. Вашингтон надеется освободить европейский рынок для собственного сжиженного природного газа. Поэтому Соединенные Штаты, прикрываясь заявлениями об угрозе энергобезопасности Европы, ввели в отношении партнеров проекта санкции. Эксперты весьма низко оценивают результативность этих запретительных мер.