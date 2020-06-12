    12 июня 2020, 20:46

    «Газпром» назвал незаконной смену правления Белгазпромбанка

    Анатолий Минкин

    Белорусские силовики задержали 15 человек после проверки Белгазпромбанка. По словам руководителя комитета государственного контроля Белоруссии Ивана Тертеля, среди задержанных топ-менеджеры кредитного учреждения, в том числе заместители руководителя банка разного уровня. Об этом он сообщил агентству БелТА.

    Тертель уточнил, что расследование в отношении сотрудников кредитного учреждения началось еще в 2016 году, когда в поле зрения попала группа бывших и действующих топ-менеджеров.

    «Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», — рассказал Тертель.

    По его словам, для сбора доказательств следователи направили запросы в иностранные государства, но ответы пришли только в декабре прошлого года. После этого они возбудили два уголовных дела по статьям «Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере» и «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

    По словам Тертеля, есть доказательства и причастности к этой схеме бывшего руководителя Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабрико.

    Основными акционерами белорусского банка являются «Газпром» и Газпромбанк. Они выпустили совместное заявление, в котором назвали действия силовиков в отношении руководства кредитного учреждения противоречащими законам Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

    Без согласия мажоритарных акционеров назначены исполняющий обязанности председателя правления и исполняющий обязанности заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

    Российские компании отметили, что действия белорусских властей нарушили договор о Евразийском экономическом союзе, затронули права и интересы российских акционеров клиентов и вкладчиков.