«Газпром» назвал незаконной смену правления Белгазпромбанка

Тертель уточнил, что расследование в отношении сотрудников кредитного учреждения началось еще в 2016 году, когда в поле зрения попала группа бывших и действующих топ-менеджеров.

«Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», — рассказал Тертель.

По его словам, для сбора доказательств следователи направили запросы в иностранные государства, но ответы пришли только в декабре прошлого года. После этого они возбудили два уголовных дела по статьям «Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере» и «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По словам Тертеля, есть доказательства и причастности к этой схеме бывшего руководителя Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабрико.

Основными акционерами белорусского банка являются «Газпром» и Газпромбанк. Они выпустили совместное заявление, в котором назвали действия силовиков в отношении руководства кредитного учреждения противоречащими законам Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

Без согласия мажоритарных акционеров назначены исполняющий обязанности председателя правления и исполняющий обязанности заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

Российские компании отметили, что действия белорусских властей нарушили договор о Евразийском экономическом союзе, затронули права и интересы российских акционеров клиентов и вкладчиков.