«Газпром» напомнил об установке взрывателя НАТО около «Северного потока» в 2015 году | 360°

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Viber «Газпром» напомнил об установке взрывателя НАТО около «Северного потока» в 2015 году «Газпром»: взрыватель НАТО находили у «Северного потока» в 2015 году РИА «Новости»

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Взрывотехнику НАТО находили между нитками трубопровода «Северный поток — 1» в 2015 году. Об этом напомнил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Сегодня необходимо напомнить о события на газопроводе „Северный поток — 1“, которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода „Северный поток — 1“ был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин „Морская лиса“» — сказал Куприянов в эфире телеканала RT.

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Он уточнил, что взрывотехника находилась между газопроводами, но ближе к одной из ниток. Устройство установили на глубине 40 метров. Его обнаружили на 651-м километре трубопровода.

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«НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такое учение НАТО. Когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — отметил представитель «Газпрома».

По его словам, взрывное устройство извлекли и обезвредили шведские вооруженные силы. После завершения работ транспортировку газа по «Северному потоку — 1» восстановили.

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