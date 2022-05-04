«Газпром» может переориентироваться на Азию в ближайшие пять-семь лет

Страны Запада готовятся к отказу от энергоносителей из РФ. Ведущая российская компания по добыче и экспорту газа «Газпром» может переориентироваться на азиатские рынки в ближайшие годы. Такое предположение сделал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в интервью РИА «Новости».

«Азиатские рынки через пять-семь лет станут основными для „Газпрома“. Вопрос — это цена поставок и развитие соответствующей газотранспортной инфраструктуры, в том числе и в самом Китае», — сказал он.

Сейчас годовое потребление газа в Китае составляет около 350 миллиардов кубометров газа. По мнению собеседника агентства, к 2025 году этот показатель вырастет до 450–480 миллиардов кубометров.

Скрябин напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны составить поэтапную схему по налаживанию газового сообщения с восточными странами. До 1 июня ведомство должно предоставить план строительства инфраструктуры. Также ведомство разработает предложения по масштабному развитию системы газопроводов в Восточной Сибири, которая наладит экспорт газа на рынок Китая.