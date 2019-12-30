«Газпром» и Украина подписали соглашение по антимонопольному спору

«Газпром» заключил с Киевом мировое соглашение о снятии с российской госкомпании антимонопольных претензий на 7,4 миллиарда долларов. Такое заявление сделал замминистра юстиции Украины Иван Лищина.

«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — написал Лищина на своей странице в Facebook.

К посту он прикрепил фото, где видны подписи украинского министра Дениса Малюськи и зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой.

Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря в Минске. Он включал в себя несколько пунктов. Для заключения соглашения представители «Нафтогаза» и «Газпрома» встретились 26 декабря в Вене. Практически сразу на переговорах удалось договориться по одному из пунктов: Россия пообещала выплатить Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.

Теперь же на уступки пошел Киев. Он выразил готовность отказаться от претензий к российской стороне на 7,4 миллиарда долларов.

«Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, к которым стремилась Украина. Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго», — заключил Лищина.

Однако для подписания окончательного договора о продлении транзита российского газа в Европу через Украину должно быть выполнено еще несколько пунктов. Действующий договор о транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. Новый (при условии выполнения всех пунктов) должен начать действовать с 1 января 2020 года.