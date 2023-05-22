Мир 22 мая 2023, 17:43 «Газпром экспорт» ответит на решение Gasum о разрыве контракта о трубопроводных поставках «Газпром экспорт» подтвердил расторжение контракта с финским Gasum РИА «Новости»

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Решение финской компании Gasum прекратить действие долгосрочного контракта с «Газпром экспортом» о трубопроводных поставках энергоносителя передали юристам для изучения. После этого российская компания примет решение об ответных шагах. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Газпром экспорта» сообщил ТАСС.

В компании подтвердили, что получили от бывших партнеров уведомление о расторжении контракта по трубопроводным поставкам газа. При этом соглашение о продаже сжиженного природного газа остается в силе.

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«Компания проводит юридический анализ дальнейших шагов в этом вопросе», — заявили в пресс-службе.

Финская компания Gasum объявила, что не смогла урегулировать ситуацию с «Газпром экспортом» в установленные арбитражным судом сроки, поэтому приняла решение о расторжении контракта.

Конфликт между партнерам начался еще весной прошлого года, когда российский поставщик потребовал платить за газ в рублях, а не в валюте, как изначально прописывалось в договоре. Перейти на новый способ платежей финская компания отказалась, и стороны обратились для разрешения спора в суд.

Арбитраж встал на сторону «Газпром экспорта» и постановил взыскать с покупателя задолженность в размере 300 миллионов евро.