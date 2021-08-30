«Газпром» договорился с Венгрией о поставках российского газа

Россия и Венгрия заключили досрочное соглашение о поставках российского газа. Документ вступит в силу с 1 октября, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Решение о сделке было достигнуто на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Итоги переговоров министр озвучил в ходе трансляции на своей странице в Facebook.

Сийярто уточнил, что новое соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет и предусматривает возможность изменения объемов закупки газа через 10 лет.

«„Газпром“ ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию», — добавил он.