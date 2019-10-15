«Газпром»: Австрия дистанционно отключила оборудование компании

В компании заявили, что данные компрессоры, произведенные и купленные у Австрии, были принудительно дистанционно отключены.

Предположительно это могло произойти по причине истечения срока сервисного контракта или из-за санкций. По словам начальника департамента N335 Павла Крылова, оборудование простаивает и превратилось в металлолом.

«Газпром» планирует заменить импортное оборудование на российского предприятия ЗАО НПП «Компрессор», которое по показателям превзойдет австрийское.

Ранее СМИ сообщали, что компания «Лукойл» приобрела у Национальной нефтяной компании Абу-Даби 5% в газовой концессии Ghasha, которая занимается добычей газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби.