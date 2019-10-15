«Газпром»: Австрия дистанционно отключила оборудование компании
Российской компании «Газпром» через спутник отключили специальные компрессоры LMF, используемые на передвижных установках при ремонте газопроводов. Об этом сообщил телеканал РБК.
В компании заявили, что данные компрессоры, произведенные и купленные у Австрии, были принудительно дистанционно отключены.
Предположительно это могло произойти по причине истечения срока сервисного контракта или из-за санкций. По словам начальника департамента N335 Павла Крылова, оборудование простаивает и превратилось в металлолом.
«Газпром» планирует заменить импортное оборудование на российского предприятия ЗАО НПП «Компрессор», которое по показателям превзойдет австрийское.
Ранее СМИ сообщали, что компания «Лукойл» приобрела у Национальной нефтяной компании Абу-Даби 5% в газовой концессии Ghasha, которая занимается добычей газа, нефти и газового конденсата в Персидском заливе к западу от Абу-Даби.