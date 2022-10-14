Турция и Россия строят новый газовый хаб: подробности | 360°

Мир 14 октября 2022, 19:26 Поделиться Telegram

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Viber Международный газовый хаб. Россия и Турция пошли на стратегическое решение Экономист Межевич: турецкий газовый хаб отвечает государственным интересам России Freepik.com

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Турецкие и российские энергетики приступят к созданию международного газового хаба. Это поможет Москве беспрепятственно продавать газ, а Анкаре — получать проценты посредника и самой перепродавать топливо европейским странам. Они, кстати, тоже оказываются в выигрыше, поскольку формально соблюдают все антироссийские санкции.

Международный газовый хаб

Турция начнет строительство международного центра распределения газа. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, задержки в этом вопросе исключены: энергетикам из России и Турции необходимо провести все работы как можно оперативнее. Газовый хаб будет расположен в европейской части страны, во Фракии. Ранее турки построили аналогичный распределительный центр для внутренних нужд.

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Инициатором проекта стал Владимир Путин. Во время форума «Российская энергетическая неделя» он предложил сделать Турцию, как самого надежного партнера, основным узлом для транспортировки газа в европейские страны. Российский лидер также отметил решительную позицию Анкары по поводу строительства газовой транспортной системы «Турецкий поток».

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Сегодня для газа остались только два маршрута в Европу, так как «Северные потоки» фактически перестали работать. Один из них — через Украину, а это не очень надежный транспортный коридор. Второй путь — «Турецкий поток». Однако он, вероятнее всего, не сможет поставлять газ в страны Северной Европы, только в Сербию и Венгрию.

РИА «Новости»

Отношения России и Турции прагматичные

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич в разговоре с «360» призвал быть реалистами: прагматичные отношения с Анкарой выгодны не только туркам, но и Москве. Понятно, что никакой любви тут нет, только достаточно четкое следование государственным интересам.

«Интерес Эрдогана понятен. Его страна переживает не самые простые времена, и в этих условиях нужна концентрация сил на тех направлениях, от которых по ряду причин Турция отказаться не может. Ограничение для турок — финансовая часть: элементарно не хватает денег на амбициознейшие проекты», — пояснил Межевич.

Быть посредником на газовом рынке означает пользоваться своим процентом. Для Эрдогана — идеальный вариант. Но и для России это вариант неплохой, подчеркнул профессор: в итоге в условиях нынешних цен можно продавать российский газ. При этом пусть не все, но некоторые европейские государства будут охотно его покупать, делая вид, что берут именно турецкое топливо.

«Основные потенциальные покупатели — Сербия и Венгрия, а дальше надо смотреть, какие коннекторы существует у этих стран. Насколько я припоминаю, если газ будет поступать к венграм, дальше он может вполне оказаться в Австрии. А в австрийском Баумгартене расположен один из важнейших европейских хабов. Дальше уже дело техники продать его туда, куда будет удобно Европейскому союзу», — отметил собеседник «360».

Профессор подчеркнул, что создание международного газораспределительного центра в Турции — компромисс со стороны России. Конечно, учитывая то, что делает Европа, было бы хорошо ей отплатить зимой. Но, если принимать стратегические решения и все-таки стараться торговать, нужны пути. И турецкий хаб — один из них.

РИА «Новости»

Сделка с турками выгодна России

Экономист Александр Разуваев рассказал, что изначально у Газпрома была идея создать хабы в Германии и Турции: два «Северных потока» и «Турецкий поток». Последняя идея появилась позже, когда Болгария по просьбе ЕС отказалась от «Южного потока». Сегодня из всех этих проектов остался только один вариант.

Турция — надежный партнер. Для России это идея без рисков, и ясно, что будет еще одна ветка газопровода. Поставки пойдут по формуле цены, где будет немедленная оплата по сделке. Сама Турция тоже будет стараться продавать все через аналогичные сделки «спот», получая маржу. И это не так уж плохо для Газпрома Александр Разуваев

Разуваев уточнил, что формула цены — это привязка к корзине из нефти и нефтепродуктов. Она позволяет делать прогнозы, когда затеваются такие большие инвестиционные проекты. Риски еще не ясны, но очевидной опасности для проекта нет. Эрдоган довольно лояльно относится к России, кроме того, у президента Турции в следующем году выборы.

«Пока же, чтобы Европа не истерила и сохранила лицо, мы продаем весь газ Турции, а она уже перепродает его кому хочет. Глобальный мир зря списал турок со счетов: они амбициозная нация, у которой была блестящая империя. Кто-то говорит, что Эрдоган хочет ее вернуть — это не так, он хочет другое и свое», — отметил экономист.

РИА «Новости»

Тем не менее есть в Турции и довольно сильные антироссийские партии. По словам экономиста, это не этнические турки, а потомки людей, которые бежали из Российской империи в XIX веке. У них большая диаспора, и, естественно, Россию они ненавидят. Разумеется, Эрдоган не вечен, а кто придет ему на смену — пока не известно. Но сегодня весь мир не слишком стабилен.

«Для Турции главное в этих газовых поставках не собственное отопление или перепродажа топлива. У Эрдогана появился уникальный шанс создать суперпромышленную экономику: все производства из Европы сейчас побегут к нему. Это автоматически укрепит и местную валюту — лиру. Хотя я верю, что однажды придет время единой валюты для всей Евразии», — сказал Разуваев.

Экономист отметил, что нынешние мировые события напоминают Крымскую войну 1853–1856 годов. Только теперь все завершится миром и победой России. После этого наверняка заработают «Северные потоки», хотя, учитывая турецкие инновации, возможно, не в полном объеме, а через Украину они совсем не будут идти.

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