Крупнейшие газовые месторождения на Украине истощены на 80% и находятся на завершающей стадии эксплуатации. Об этом сообщили представители компании «Нафтогаз».

Председатель совета директоров «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что хотя в последние годы добыча снижается, во второй половине этого года ее удалось стабилизировать.

«Работаем системно: меняем подходы к управлению, применяем новые технологии и практики, <…> инвестируем в реконструкцию и модернизацию объектов», — отчитались в пресс-службе компании.

По данным «Нафтогаза», модернизация инфраструктуры и стабилизация производства способствовали увеличению количества бурения на 20%. В частности, одна из пробуренных скважин в декабре 2021 года на новом Моспановском месторождении каждый день дает более 200 тысяч кубометров газа.

Накануне стало известно, что «Нафтогаз» пожаловался в ЕС на «Газпром», обвинив российскую компанию в искусственном создании дефицита газа в Европе, из-за которого топливо побило рекорды по цене на рынке Евросоюза.