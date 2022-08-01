Газовому кризису в Европе предрекли ужасный сценарий

Энергетический кризис в Европе только набирает обороты. При этом развиваться он будет по ужасному сценарию. Об этом написал Business Insider со ссылкой на исследование «Банка Америки» (Bank of America).

«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из плохой в ужасную», — отметили в американском финансовом конгломерате.

Европейским странам предстоящей зимой может не хватить запасов газа из-за сокращения поставок из России. Если «Северный поток» будет работать на 20% от своей мощности, то Евросоюз не успеет накопить достаточное количество газа. В связи с этим планируется широкомасштабное нормирование спроса. Также авторы материала допустили, что стоимость голубого топлива может стать еще выше.

«По мере роста пессимизма в отношении российских поставок, европейские спотовые и форвардные цены устанавливаются в более высоком диапазоне», — пояснили в «Банке Америки».

Уже сейчас некоторые страны Европы ищут способы сэкономить газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к худшему из-за дефицита этого вида топлива. Она напомнила, что Россия частично или полностью прекратила поставки газа в 12 стран, входящих в союз.