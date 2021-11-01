Президент Молдавии Санду заявила об окончании газового кризиса в республике

Газовый кризис в Молдавии закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом», считает президент республики Майя Санду.

«Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между „Молдовагазом“ и „Газпромом“», — сказала Санду в интервью изданию «Коммерсант».

Она также отметила, что правительство скажет, нужно ли на несколько дней продлить чрезвычайное положение, которое вводилось, исходя из конкретных вопросов, которые они должны решать из-за того, что в республике была ситуация с нехваткой объемов газа.

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта о поставках газа в республику на пять лет, сообщила в пятницу, 29 октября, пресс-служба ведомства. Поставки начнутся с 1 ноября. Мининфраструктуры республики заявило, что Молдавия и «Газпром» согласовали формулу расчета стоимости газа и погашения долга. Завершились переговоры между делегацией Молдавии и «Газпромом» в Санкт-Петербурге.