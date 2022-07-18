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    18 июля 2022, 00:31

    Газовая цистерна взорвалась на заправке в Казахстане

    Цистерна с газом взорвалась на заправке в казахстанском городе Алга

    Юлия Шелковенко

    Автомобиль Toyota Camry и погрузочная техника сгорели в результате взрыва цистерны с газом на автозаправочной станции в городе Алга в Казахстане, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент по ЧС Актюбинской области.

    Газовая цистерна взорвалась на заправке в Казахстане

    Инцидент произошел 17 июля на улице Абая, где расположена заправка «ЛиманГаз». После двух хлопков газа цистерна емкостью 46 кубометров загорелась. Огнем уничтожило иномарку и стоящую рядом технику, пострадало административное здание.

    В департаменте по ЧС отметили, что трем работникам заправки удалось спастись. Пострадавших при взрыве нет.

    Накануне в больнице в Тверской области произошло возгорание. Жертвой пожара стал один человек.