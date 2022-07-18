Газовая цистерна взорвалась на заправке в Казахстане

Автомобиль Toyota Camry и погрузочная техника сгорели в результате взрыва цистерны с газом на автозаправочной станции в городе Алга в Казахстане, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент по ЧС Актюбинской области.

Инцидент произошел 17 июля на улице Абая, где расположена заправка «ЛиманГаз». После двух хлопков газа цистерна емкостью 46 кубометров загорелась. Огнем уничтожило иномарку и стоящую рядом технику, пострадало административное здание.

В департаменте по ЧС отметили, что трем работникам заправки удалось спастись. Пострадавших при взрыве нет.

Накануне в больнице в Тверской области произошло возгорание. Жертвой пожара стал один человек.