Польша придумала, как силой забрать у России газотранспортную инфраструктуру

Правительство Польши потребовало от дочерней компании «НОВАТЭКа» передать газотранспортную инфраструктуру в распоряжение местных предприятий, сообщила «Газета.ru».

Сетями владеет Novatek Green Energy, однако премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил госкомпаниям PGNiG, PSG и Gaz-System подать в них газ. Он обосновал это действием закона о кризисном управлении.

Предполагается, что местные компании будут реализовывать поставки газа в те районы, где дочка «НОВАТЭКа» предоставляла свои услуги. В польском правительстве заявили, что процесс передачи оборудования затянется на несколько десятков часов.

Собственный пакет антироссийских санкций Польша ввела 26 апреля. В него вошли 15 физлиц и 35 компаний, в том числе «НОВАТЭК». После этого без газоснабжения оказались десятки районов. Власти страны признали, что намеренно не предупредили муниципалитеты о грядущем отключении, так как согласование ограничений проводилось в закрытом порядке.