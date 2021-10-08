Правительство Германии считает, что газопровод «Северный поток — 2» можно эксплуатировать на основании договоренностей, которые уже были достигнуты с США. Такой ответ кабмин ФРГ опубликовал на запрос местной фракции «Альтернатива для Германии».

«Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с „Северным потоком — 2“. Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США», — привело «РИА Новости» ответ кабмина.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что считают возможным эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2» и не видят для этого препятствий. В то же время, все переговоры с США на тему санкций из-за российского проекта в Берлине назвали конфиденциальными и не раскрыли никаких подробностей.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство было завершено в конце сентября. Уже началось заполнение газом первой нитки, чтобы достигнуть необходимых показателей давления для тестирования.