Газопровод взорвался в Полтавской области Украины

На опубликованных кадрах видно огромный огненный факел, который поднимается над лесом.

В пресс-службе обслуживающей организации уточнили, что прорыв произошел на магистральном газопроводе, который обслуживает «Укртрансгаз». Жителей предупредили о вероятных аварийных отключениях.

Количество населенных пунктов, жители которых останутся без газа на неопределенный срок, пока не известно.



«Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрыты», — говорится в сообщении.

Организация вывела для ликвидации ЧП все свои аварийные службы.