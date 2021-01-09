Газопровод взорвался в Полтавской области Украины
Взрыв прогремел на участке газопровода около села Калайдинцы Полтавской области Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обслуживающей компании «Лубныгаз». Видео с места событий появилось в Telegram-каналах.
На опубликованных кадрах видно огромный огненный факел, который поднимается над лесом.
В пресс-службе обслуживающей организации уточнили, что прорыв произошел на магистральном газопроводе, который обслуживает «Укртрансгаз». Жителей предупредили о вероятных аварийных отключениях.
Количество населенных пунктов, жители которых останутся без газа на неопределенный срок, пока не известно.
«Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрыты», — говорится в сообщении.
Организация вывела для ликвидации ЧП все свои аварийные службы.