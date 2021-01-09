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    09 января 2021, 18:14

    Газопровод взорвался в Полтавской области Украины

    Анатолий Минкин

    Взрыв прогремел на участке газопровода около села Калайдинцы Полтавской области Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обслуживающей компании «Лубныгаз». Видео с места событий появилось в Telegram-каналах.

    На опубликованных кадрах видно огромный огненный факел, который поднимается над лесом.

    В пресс-службе обслуживающей организации уточнили, что прорыв произошел на магистральном газопроводе, который обслуживает «Укртрансгаз». Жителей предупредили о вероятных аварийных отключениях.

    Количество населенных пунктов, жители которых останутся без газа на неопределенный срок, пока не известно.

    «Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрыты», — говорится в сообщении.

    Организация вывела для ликвидации ЧП все свои аварийные службы.