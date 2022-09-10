Названы сроки прокладки газопровода из ДНР в Запорожскую область | 360°

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Названы сроки прокладки газопровода из ДНР в Запорожскую область

Член совета ВГА Запорожья Рогов: газопровод в регион из ДНР проложат к октябрю

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Газопровод из Донецкой Народной Республики в Запорожскую область закончат прокладывать к началу октября. Об этом ТАСС рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Нам обещают, что до начала отопительного сезона газоснабжение будет восстановлено», — отметил он.

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По словам Рогова, отопительный сезон в Запорожской области должен стартовать в первых числах следующего месяца.

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Украина прекратила поставки газа на территории, которые Россия взяла под контроль в ходе спецоперации. Газопровод начали прокладывать, чтобы наладить газоснабжение Запорожской области. Пока население региона решили обеспечить бытовыми электроплитами.

Работы по газификации территории между Бердянском и Мелитополем начались в середине августа — об этом написало РИА ФАН. В Бердянске восстановили трубопроводы, станции и распределительные пункты, пострадавшие во время обстрелов.

К вопросу газификации Запорожской области подключили и Минэнерго.

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