Газопровод «Дружба» загорелся в Луганске после мощного взрыва. Видео

Сильный взрыв прогремел в Луганске, в результате которого загорелся трубопровод «Дружба». Местные жители засняли пожар на видео и выложили в Сеть.

На снятых в Луганске кадрах видно яркое зарево от пожара. Взрыв произошел в ночь на субботу, 19 февраля.

Сейчас на место направляются аварийные бригады, сообщили в «Луганскгазе». Трубопровод загорелся в районе Малой Вергунки, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Позже журналисты сообщили о втором взрыве, который также прогремел в Луганске.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках продолжается эвакуация местных жителей. Вывозить людей в Ростовскую область начали вечером 18 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может начать наступление в любой момент.

Президент России Владимир Путин уже отдал распоряжения по приему беженцев. Власти Ростовской области объявили о введении в регионе режима повышенной готовности. Для организации приема людей открыли оперативный штаб и организовали пункты временного размещения.