Газохранилища в ЕС предложили заполнять минимум на 90%

Заполнять газовые хранилища по всей территории Евросоюза скоро придется не менее чем на 90%, если Еврокомиссии удастся продвинуть свой новый законопроект. Об этом со ссылкой на пресс-релиз ЕК написал «Прайм».

Новые требования, которые предложила установить ЕК, предполагают обязательное заполнение всех подземных газовых хранилищ на территории ЕС как минимум на 90% от их вместимости. Хранилища обяжут заполнять на таком уровне к 1 октября каждый год. ЕК должна представить проект закона до конца марта.

В Евросоюзе законопроекты обсуждаются и утверждаются Советом ЕС и Европарламентом. А пока требование еще не вступило в силу, ЕК призвала страны сообщества позаботиться о наполнении хранилищ перед следующим отопительным сезоном.

В ЕК также заявили, что Евросоюзу будет крайне сложно заменить две трети российского газа в 2022 году, но это возможно, передало РИА ФАН.

Цена за тысячу кубометров газа в Европе на открытии торгов во вторник превысила 3200 долларов (порядка 430 тысяч рублей), писал RT. Накануне стоимость газа на биржах приближалась к отметке 4000 долларов.