Газету на Аляске отдадут бесплатно новому владельцу. Есть одно условие

Источник фото: instagram.com/skagwaynews

О решении издатель объявил в своей же газете: «Я хотел, чтобы вы услышали все от меня. Это работа газеты маленького города. Все уже слышали какую-то версию новостей к тому времени, когда их публикуем мы, но наша задача — рассказать полную и достоверную историю», — заявил Персили.

Источник фото: skagwaynews.com

Нынешний владелец в свое время купил издание у уговорившего Персили друга. Тот основал Skagway News в 1978 году. При создателе газете пришлось непросто: была большая текучка кадров, финансы компании оставляли желать лучшего. Ларри надеялся изменить положение дел, но это оказалось сложнее и дороже, чем он ожидал. Затем наступил переломный момент — из газеты ушел редактор.

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Сам же Персили преподает журналистику в другом городе Аляски — Анкоридже. Мужчина отметил, что любит и газету и визиты в маленький городок, но похоже одними набегами туда не ограничиться.

«Я пришел к выводу… Владелец, редактор, репортер, издатель должны быть непосредственно частью сообщества, жить там круглый год», — сказал 68-летний Персили.

По его словам, это традиционная модель СМИ маленьких городков. При этом Ларри отметил, что не может продать за большие деньги то, что убыточно: «Мне не интересны деньги так, как интересно выживание газеты», — добавил издатель.

Персили хочет передать бразды правления идейному журналисту, который хотел бы жить в городке Скагуэй с населением в тысячу человек. В идеале это должен быть кто-то, кто живет на Аляске и знает «причуды» штата.

Например, по словам Ларри, нужно быть готовым к тому, что зимой в городе закрывают все предприятия и работает только один продуктовый магазин. Идеальный кандидат Персили также знает все тонкости работы в газете маленького городка.

«Вы должны сознавать, что многим людям становится неудобно, когда им суют микрофоном в лицо», — отметил издатель. С тиражом 550 экземпляров не стоит ждать историй национального масштаба. Зато придется присутствовать на многих местных мероприятиях, например, на соревнованиях. Сейчас весь персонал газеты — сам владелец и администратор.

Ларри не единственный, кто столкнулся с трудностями управления городской газетой. Это стало частым явлением. Местным изданиям стало тяжело конкурировать со СМИ, работающими онлайн, — газеты начали закрываться по всей стране. Недавнее исследование показало, что 20% городских газет прекратили свою деятельность или объединились, начиная с 2004 года. Тем временем, 1300 сообществ полностью потеряли свои медиа. Дин Баке, исполнительный редактор New York Times, недавно назвал смерть местных новостей «величайшим кризисом американской журналистики».