Мир 17 августа 2023, 10:36 «Газета.Ru»: российский офис Kia переехал в Казахстан

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Российский офис Kia переехал в Казахстан, чтобы возобновить работу, остановившуюся с 2022 года. Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Эксперты полагают, что перевод деятельности в Казахстан понадобился корейцам для того, чтобы вернуться к прежней прибыли. Продукция компании может вновь появиться на рынке РФ.

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В сообщении говорится, что руководителем местной компании назначен корейский менеджер Нам Чун Сик.