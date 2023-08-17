17 августа 2023, 10:36
«Газета.Ru»: российский офис Kia переехал в Казахстан
Российский офис Kia переехал в Казахстан, чтобы возобновить работу, остановившуюся с 2022 года. Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Эксперты полагают, что перевод деятельности в Казахстан понадобился корейцам для того, чтобы вернуться к прежней прибыли. Продукция компании может вновь появиться на рынке РФ.
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В сообщении говорится, что руководителем местной компании назначен корейский менеджер Нам Чун Сик.
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