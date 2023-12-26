26 декабря 2023, 18:57
«Газета.ru»: автомобили не попали в список льготного экспорта из Ирана
Транспортные средства не включили в список льготного экспорта из Ирана по договоренности о свободной торговле со странами ЕАЭС. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии.
«Новое соглашение предусматривает либерализацию таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры промышленных товаров. При этом наиболее чувствительная продукция, к числу которой относятся легковые автомобили, не была включена в перечни», — рассказал собеседник сайта.
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Напомним, соответствующее соглашение страны ЕАЭС подписали 25 декабря. Церемония состоялась в Санкт-Петербурге.
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