Мир 26 декабря 2023, 18:57 «Газета.ru»: автомобили не попали в список льготного экспорта из Ирана

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Транспортные средства не включили в список льготного экспорта из Ирана по договоренности о свободной торговле со странами ЕАЭС. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии.

«Новое соглашение предусматривает либерализацию таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры промышленных товаров. При этом наиболее чувствительная продукция, к числу которой относятся легковые автомобили, не была включена в перечни», — рассказал собеседник сайта.

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Напомним, соответствующее соглашение страны ЕАЭС подписали 25 декабря. Церемония состоялась в Санкт-Петербурге.