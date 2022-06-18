Газета в США признала фейком статью об угрозе взрыва на Запорожской АЭС

Американская газета USА Тоdу удалила со своего сайта материал о возможной угрозе подрыва российскими военным Запорожской атомной станции (АЭС). По информации издания, ряд материалов, включая статью про АЭС, был сфабрикован бывшим корреспондентом издания Габриэлой Мирандой. Об этом сообщили на сайте издания.

Среди прочего удаленного контента имеет место быть статья под названием «Российские войска остановили наступление от атомной электростанции, но сохраняют контроль. Насколько это может быть опасно?». Материал датирован 4 марта текущего года. В нем говорилось про угрозу подрыва российскими военными АЭС и заражения радиацией значительной территории Украины.

Также удалили статью про украинских женщин-военных «Это моя земля, я остаюсь: Эти украинские женщины, как и тысячи других, выбрали сражение, а не бегство» от 25 марта.

Как показала проверка. ряд лиц не был связан с заявленными организациями и, вероятно, были сфабрикованы

«Существование других упомянутых лиц не может быть проверено независимо», — сказано в материале на сайте издания.

Всего USA Today удалило 23 статьи репортера Габриэлы Миранды. Это произошло после того, как расследование показало, что цитаты, приводимые Мирандой, сфабрикованы. Внутреннее расследование было начато в газете после запроса на проверку достоверности деталей в одной из статей репортера.