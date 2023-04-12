Мир 12 апреля 2023, 18:48 Газета The Times удалила интервью с российским послом без объяснения причин The Times удалила интервью с российским послом в Лондоне Келиным без объяснения причин Unsplash

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Британское издание The Times без объяснения причин удалило опубликованное интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве в Великобритании.

В дипмиссии отметили, что такой поступок открыто нарушает свободу слова и принцип беспристрастности, а также является враждебным действием.

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Келин объяснил, что уже отправил письмо главному редактору газеты Тони Галлахеру.

«Интервью об обстановке на Украине вызвало активный интерес читателей, собрав порядка 400 комментариев за двое суток. Однако его опубликовали лишь в интернет-версии издания, а затем удалили без объяснений и уведомлений», — указал дипломат в обращении.

По мнению Келина, местная элита подвергла газету жесткой критике, потому что увидела в интервью альтернативный взгляд на текущую ситуацию на Украине.

«Вероятно, The Times поддалась указаниям со стороны властей или внешнему давлению. Для ваших читателей это очень плохие новости», — добавил посол.

Также дипломат добавил, что полная версия его интервью появится на площадках диппредставительства, написал RT.