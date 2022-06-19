СМИ сообщили о возможных дополнительных поставках РСЗО из США на Украину

Вашингтон рассматривает возможность поставить Киеву в рамках очередного пакета военной помощи дополнительно четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом газете Politico рассказали осведомленные источники в Пентагоне.

Издание отметило, что США уже занимаются отправкой на Украину четырех РСЗО HIMARS и высокоточных боеприпасов к ним со способностью поражать цели на расстоянии до 80 километров. Если же Белый дом одобрит инициативу, количество установок удвоится.

Газета подчеркивает, что окончательного решения о поставке дополнительных РСЗО пока не принято и «количество может измениться в последнюю минуту». Источник Politico подчеркнул, что руководство США намеревается исходить «из первоочередных потребностей» украинских военных.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что украинским войскам необходимо получить как минимум 60 реактивных систем залпового огня, чтобы иметь шансы остановить российские вооруженные силы. По словам Арестовича, сейчас западные страны поставляют Украине слишком мало РСЗО.