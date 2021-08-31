Gazeta Polska Codziennie назвала главным страхом России сближение Польши и Украины

Больше всего Россия опасается сближения Украины и Польши. Такое мнение высказал журналист Ежи Любах в своей статье для польского издания Gazeta Polska Codziennie.

По его словам, российские власти пытаются навязать соседним государствам свои порядки.

«Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» — написал журналист.

По его мнению, Украина должна поддержать «инициативу трех морей». В противном случае она может превратиться в российско-немецкий кондоминиум.

Любах заявил, что взаимодействие России и Германии представляет смертельную опасность для властей Украины. При это журналист отметил, что Польше для поддержки украинского государства в конфликте с РФ необязательно любить Украину.

«Этого просто требуют наши национальные интересы», — объяснил обозреватель.

«Инициатива трех морей» — объединение 12 государств Евросоюза, которые находятся в Центральной и Восточной Европе. Их цель — наладить диалог между странами.