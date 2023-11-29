Мир 29 ноября 2023, 02:02 Газета Politico назвала самого влиятельного человека в Европе Politico: лидер польской оппозиции Туск стал самым влиятельным человеком Европы Pxhere

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Газета Politico назвала самым влиятельным человеком Европы лидера оппозиции в Польше Дональда Туска. Информацию об этом опубликовали на сайте издания.

«Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», — отметили авторы статьи.

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По мнению составителей рейтинга, Туск стал надеждой для центристов по всей Европе. Они смотрят за тем, как популистские силы переходят с «маргинальных» позиций в правительство.

Также в Брюсселе издание провело мероприятие, посвященное оглашению самых влиятельных людей за этот год. Оценку представили в трех категориях — «разрушители», «мечтатели» и «деятели». Имя украинского лидера Владимира Зеленского тоже оказалось в этом списке. Политик стал главным мечтателем года.

Еще туда внесли и главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. Она победила в номинации «разрушители». Журналисты отметили, что денежная политика Центрального банка РФ не позволила антироссийским санкциям негативно отразиться на стране.