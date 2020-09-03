Газета New York Post назвала Киев российским
Американская газета New York Post рассказала о курьезном случае, который произошел в аэропорту Киева в последний день лета. Женщина выбралась на крыло самолета, прилетевшего из Турции. Автор заметки написал, что ей «не терпелось сойти с рейса в России».
«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — говорится в заметке издания.
Эта женщина прилетела из Турции в Киев с двумя детьми. После приземления она выбралась через аварийный люк на крыло лайнера и объяснила полицейским, что в салоне было слишком жарко. Пассажирку внесли в черный список за грубое нарушение правил безопасности и поведения на борту самолета. Ее обвинили в плохом родительском примере и предложили серьезно оштрафовать.
В заметке написано Kiev, тогда как украинские власти сейчас продвигают иное англоязычное написание названия столицы Украины — Kyiv.
Эту опубликованную на сайте газеты заметку до сих пор не исправили.