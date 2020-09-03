Газета New York Post назвала Киев российским

«Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть», — говорится в заметке издания.

Эта женщина прилетела из Турции в Киев с двумя детьми. После приземления она выбралась через аварийный люк на крыло лайнера и объяснила полицейским, что в салоне было слишком жарко. Пассажирку внесли в черный список за грубое нарушение правил безопасности и поведения на борту самолета. Ее обвинили в плохом родительском примере и предложили серьезно оштрафовать.

В заметке написано Kiev, тогда как украинские власти сейчас продвигают иное англоязычное написание названия столицы Украины — Kyiv.

Эту опубликованную на сайте газеты заметку до сих пор не исправили.