Газета Ирана опубликовала карикатуру на Макрона в образе дьявола

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона в поддержку публикаций карикатур на пророка Мухаммеда получили неожиданный ответ. Газета Ирана «Ватане Эмруз» («Родина сегодня») на первой полосе опубликовала шарж на европейского лидера в образе дьявола.

Картинку сопровождает подпись: «Парижский иблис» (дьявол у мусульман).

Исламские страны продолжают критиковать позицию французских властей и лично президента Франции по поводу отношений к карикатурам на пророка Мухаммеда.

На памятных мероприятиях после убийства учителя из пригорода Парижа Самуэля Пати Макрон заявил, что поддерживает право французской прессы на любые изображения. Его слова возмутили многие страны мусульманского мира, где власти призвали граждан бойкотировать французские товары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что французский коллега создает «антиисламскую систему».

Слова Макрона также осудил лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Глава российского региона обвинил главу европейской страны в том, что своими заявлениями он толкает мусульман на путь терроризма.