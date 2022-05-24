Названа причина, по которой Болгария задумалась о покупке газа в рублях

Болгария одна из первых стран, которая отказалась платить за российский газ в рублях. Однако она осознала свою ошибку, увидев действия крупных компаний. Те продолжают торговые отношения с Россией, не побоявшись рублевой схемы. Такое мнение в разговоре с «360» высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Сейчас мы только по косвенным сведениям можем сказать, что подавляющее число компаний — покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке и готовы пользоваться рублевой схемой. Это мы знаем исключительно из сообщений новостных агентств, которые ссылаются на собственные источники», — напомнил он.

По его словам, хотелось бы услышать комментарии самих компаний. Есть только одно предприятие, которое решилось озвучить свою позицию прямо.

«У себя на сайте компания написала о том, что открыла счета в Газпромбанке. Счета, которые предполагают перевод евро и конвертацию в рубли. Она открыто написала о том, что да, мы будем пользоваться этой схемой, потому что нам нужен газ, а других возможностей газ получить у нас сейчас нет. Это итальянская компания Eni», — рассказал Фролов.

История с Еni косвенным образом говорит о том, что информация, которую публикуют отдельные новостные агентства, соответствует действительности.

«В этой ситуации позиция Болгарии выглядит вдвойне глупо, потому как она оказалась одной из первых стран, которые вроде как решили не пользоваться рублевой схемой, потому что это якобы нарушает санкционные ограничения. Но теперь Болгария видит, что этой схемой в действительности пользуются, никаких санкций ЕС против тех компаний, которые пользуются рублевой схемой, не вводится», — отметил собеседник «360».

По его словам, европейские компании обращались к Еврокомиссии с просьбой четко сказать, какие ограничения будут нарушены при покупке российского газа. Однако организация ответила размыто двусмысленно. Такое положение дел не устроило бизнес — и он попросил детальных объяснений.

«После этого начали открываться рублевые счета. Болгарское руководство, которое отказалось от закупок газа из России по рублевой схеме, оказалось в дураках. Потому что крупные предприятия покупают газ и никто им не грозит пальчиком, не ругает за это», — резюмировал Фролов.

Он добавил, что сейчас открытым остается вопрос, насколько принципиальными будут финны. Эксперт считает, что если многие страны вновь будут покупать газ у России, то Финляндия присоединится к ним. Свои позиции, скорее всего, не сдадут только Литва и Польша.

Ранее в правительстве Болгарии заявили, что осознали поспешность отказа от поставок российского газа за рубли. Сейчас болгарские власти ждут ответа Еврокомиссии по данному вопросу.