США решили, что России нужно увеличить поставки газа в Европу

В США считают, что Россия должна увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. Отказ «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита голубого топлива американская сторона назвала «вызывающим беспокойство».

Представитель Госдепартамента США Амос Хохштейн в беседе с агентством Bloomberg заметил, что мощности пролегающих через Украину газопроводов достаточно для обеспечения газом европейских стран.

«Россия не раз заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это. Если это действительно так, то она должна поступить подобным образом как можно быстрее и через Украину», — заявил он.

Одновременно с этим Хохштейн уличил Москву в желании как можно быстрее запустить «Северный поток — 2».

Цены на европейский газ периодически достигают рекордных значений. Вторник ознаменовался снижением показателей на торгах на 3,8%. Днем ранее газ подорожал сразу на 10%.

В «Газпроме» уточняли, напомнило РИА «Новости», что поставки голубого топлива в Европу идут в соответствии с контрактами.