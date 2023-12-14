Мир 14 декабря 2023, 18:15 Газа стала непригодной для жизни Генкомиссар ООН Лаццарини: Газа больше не пригодна для жизни Pxhere

Читать 360tv в

Жить в Газе больше нельзя. Такое заявление сделал генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве, сообщило РИА «Новости».

«С каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», — сказал он.

Реклама

По его словам, инфраструктура уничтожена и на юге анклава, в Рафахе. Там Израиль 14 декабря на несколько часов приостанавливал боевые действия. Генкомиссар добавил, что ООН потеряла доступ в северную часть сектора Газа.

На крошечной территории Газы погибли более 18 000 человек, сообщил ранее телеканал CNN. Местные больницы переполнены больными и раненым. Улицы Газы усыпаны мусором и обломками.

Ранее ООН призвали решить вопрос создания палестинского государства. Президент Владимир Путин заявил, что столицу новой страны необходимо основать в Восточном Иерусалиме.