The Economist предложил ЕС перейти с российского газа на азербайджанский

Страны Европы не могут оказаться от российского газа, но им необходимо искать других поставщиков. Альтернативой может стать азербайджанское голубое топливо, заявил журнал The Economist.

По словам журналистов, заменить российское топливо можно только с помощью Южного газового коридора. Переход на него позволит поставлять из Азербайджана в Италию до 10 миллиардов кубометров газа.

Альтернативный вариант, как заявляют в материале, поможет уменьшить долю российского газа в некоторых странах. В качестве примера авторы статьи привели Болгарию, где азербайджанское топливо сможет удовлетворить 33% спроса.

Еще планируется строительство трубопровода из Израиля. Длина трубы составит почти две тысячи километров. Проект позволит получать еще порядка 20 миллиардов кубометров газа в год.

«Тем не менее этого не хватит, чтобы обеспечить топливом всю Европу. Полный отказ от российского газа — чрезмерно амбициозная затея, даже в более продолжительной перспективе», — отметили журналисты.

Среди возможных альтернатив голубому топливу из России упомянули атомную энергетику. Сейчас за ее развитие выступает Франция.