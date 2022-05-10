Германия начала работать над кризисным планом на случай прекращения поставок газа из России

Власти Германии начали разрабатывать кризисный план на случай прекращения поставок российского газа. По данным Reuters, работу над комплексом мер курирует Министерство экономики страны.

По данным источников агентства, кризисный план включает в себя такие меры, как кредиты от правительства для энергетических компаний и предоставление им гарантий поддержки. Также он предполагает контроль властей над всеми критически важными фирмами, написал RT.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях, она отказывается от расчетов по новой схеме и не планирует использовать этот механизм в будущем.

Известно о том, что ФРГ обсуждает возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. Но в переговорном процессе возникли сложности. В частности, долгосрочное соглашение может стать угрозой для декарбонизации, к которой стремится Германия.