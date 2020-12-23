Суд отклонил жалобу «Газпрома» на стоимость газа для Польши

Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» на решение арбитража по вопросу цены на газ. Речь идет о топливе, которое поставляется в Польшу по «Ямальскому контракту».

Об этом сообщил польский концерн PGNiG. По данным компании, суд признал, что жалоба на частичное решение Арбитражного суда Стокгольма по поводу цены на газ, которую подали ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» («Газпром»), «является неприемлемой с формальной точки зрения».

«Суд не предоставил право подать апелляцию, это означает, что его решение является законным», — сказано в сообщении PGNiG.

Там уточнили, что суд взыскал с российской компании средства, которые PGNiG затратила на судебный процесс.

«Газпром» отметил, что окончательного решения пока нет.

«Отклонение обжалования по промежуточному решению не влияет на обжалование окончательного решения. Фактически в споре сохраняется статус-кво сторон», — процитировал «Интерфакс» сообщение российской компании.

Ямальский контракт действует до 2022 года. В соответствии с ним Россия должна поставить в Польшу около 10 миллиардов кубометров газа в год. При этом Варшава по условию «бери или плати» обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров.