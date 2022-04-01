«Газ заканчивается». ЕС предрекли катастрофу из-за отказа платить за энергоносители РФ в рублях

Европейским странам придется согласиться на выдвинутые Россией условия и оплачивать поставки газа в рублях. Запас энергоносителей в ЕС заканчивается, отметила в беседе с «360» кандидат экономических наук и доцент кафедры управления и предпринимательства МГГЭУ Инна Литвиненко.

Отопительный сезон в Европе продолжается, а газа становится все меньше. Пополнить их можно за счет крупнейшего поставщика — «Газпрома».

«Европа будет вынуждена пойти нам навстречу и оплачивать газ рублями. <…> Думаю, что мы придем к компромиссу, который позволит продавить ситуацию и обеспечивать себе поставки за рубли», — сказала Литвиненко.

Экономист допустила, что страны ЕС будут и впредь отказываться от оплаты газа в национальной валюте РФ в рамках поддержки позиции США. В таком случае государства очевидно останутся без энергоносителей.

«Очевидно, что те политики, которые поддерживают позицию против расчета рублями, прекрасно знают: газ заканчивается, <…> и необходимо налаживать контакт с Россией. Иначе ситуация может привести к катастрофическим последствиям. И это отразится на территории всей Европы, всех стран ЕС», — заключила Литвиненко.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что после заморозки валютных счетов РФ европейские потребители фактически бесплатно получили российский газ.