Поставки российских углеводородов на мировой рынок неизбежно перейдут на оплату в рублях. В ином случае экономика многих стран примет на себя сокрушительный удар, заявил экономист Валерий Корнеев.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Поставки наших углевородов, как сказал президент, начнут разворачиваться на более интересное направление юга и юго-востока планеты, где гораздо более высокими темпами идет экономический рост. Переход платежей на рубли приводит к позитивным изменениям в нашем бюджете, потому что количество рублей, необходимых в мире, будет постоянно увеличиваться, снижаются валютные риски.

Повышение благосостояния

Необходимое количество рублей потребует от наших банкиров дополнительные рублевые эмиссии, которые будут способствовать росту благосостояния. Любые напечатанные и ушедшие за рубеж рубли уходят в оплату за что-то. Мы получим дополнительные выгоды от поставок товаров, как последние 70 лет получили их США или Европа, которые печатали валюту для оплаты международного торгового оборота.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы договариваемся с Индией об оплате товаров во внутренних валютах — рупиях и рублях. Индийские товары оплатим в рупиях, а поставки нефти и газа в Индию оплатят в рублях. Обсуждаются новые нефтепроводы, которые пойдут через территорию сопредельных стран. Мы будем оплачивать друг друга в наших внутренних валютах. Оплата рублями — вполне нормально, мы увеличиваем нашу экономическую мощь и снижаем экономическую мощь недружественных стран.

Оплатите, никуда не денетесь

Все начнется с дружественных стран. Сербия и Венгрия уже объявили об оплате в рублях. Остальные никуда не денутся, если откажутся — не получат газа. Германия уже посчитала, что потери Европы без российского газа составят примерно 283 миллиарда евро в год. Это половина немецкого бюджета, это просто крах европейской экономики.

Источник фото: РИА «Новости»

А представляете, что будет без газа вообще? С октября стоят заводы по производству удобрений. Остановится промышленность, голод в мире уже предрешен в этом году из-за недостатка газа, либо из-за того, что он слишком дорогой. К этому привела политика США и Европы, они сами этого добивались.