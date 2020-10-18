Газ взорвался в торговом центре в Вирджинии. Пострадали 5 человек
Взрыв прогремел в торговом центре Miller Circle в американском городе Харрисонбург (штат Вирджиния). Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм на своей странице в Twitter написал, что это был газ. Городские власти сообщили о пятерых раненых.
«Я вместе со своей командой внимательно слежу за ситуацией в Харрисонбурге после взрыва газа сегодня утром. На месте происшествия находятся службы быстрого реагирования и пожарные. Для дополнительной поддержки мы направили туда сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям штата», — рассказал Нортэм.
На официальной странице Харрисонбурга в Twitter появилось сообщение о пятерых раненных при взрыве. Трех человек отвезли в больницу. Двое из них находятся в стабильном состоянии, у одного незначительные травмы, а еще двум пострадавшим оказали помощь на месте и отпустили домой.
После взрыва газа в здании начался крупный пожар.