Газ взорвался в общежитии казахстанского Петропавловска. Один человек погиб

Газовый баллон взорвался в кафе — пристройке к общежитию в казахстанском Петропавловске. Один человек погиб. Ранения получили 13 человек. Об этом сообщил «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

«Поступила информация о взрыве газового баллона на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: улица Интернациональная, 21, — и последующем пожаре. На место ЧС выехали подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда ДЧС», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, взрыв прогремел в кафе, которое находилось в здании, пристроенном к общежитию. По словам очевидцев, взрыв был сильным: вибрацию почувствовали жители соседних домов. Спасатели продолжают тушить пожар и разбирают завалы.