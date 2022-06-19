Газ впервые пустили по новой трубе из Греции в Болгарию

Пробную подачу азербайджанского газа впервые запустили по новому трубопроводу IGB из Греции в Болгарию. Об этом со сообщила радиостанция BNR.

Пилотную партию голубого топлива прокачают по трубопроводу к концу июня.

Газопровод IGB («Интерконнектор Греция — Болгария») планировали достроить и запустить летом 2021 года, но из-за пандемии коронавируса и проблем с поставками материалов сроки сдвинули, написало РИА «Новости».

IGВ связывает болгарскую и греческую газовую сети. Общая протяженность по территории Болгарии составляет 140 километров. Трубопровод в будущем соединят с Трансадриатическим газопроводом и подключат к плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа в греческом портовом городе Александруполисе. Интерконнектор рассчитан на прокачку до трех миллиардов кубометров газа в год, в дальнейшем объем могут расширить до 5,5 миллиарда кубов.

По трубопроводу планируют осуществлять поставки газа из Греции в Болгарию, откуда он будет поступать в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и на Украину.